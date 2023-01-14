Şehit Mustafa Öztürk’e son vazife

Irak’ta teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Akıncı Üs Bölgesi’ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Mustafa Öztürk’ün naaşı Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri uçakla Gaziantep Hava Limanı’na getirildi.

Şehit sözleşmeli er Öztürk için burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AKP Milletvekili Mehmet Erdoğan ile protokol mensupları katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Karaman Mahallesi’ne götürüldü. Burada düzenlenen törene bekar olan şehidin 7 kardeşi, annesi Hasan ve babası Zeliha Öztürk ile yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Gözyaşlarının adeta sel olduğu törenin ardından Şehit Mustafa Öztürk, toprağa verildi.