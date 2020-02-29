Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü

Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel´in cenazesi, gece askeri uçakla memleketi Samsun’a getirildi. Burada törenle karşılanan şehidin naaşı daha sonra yüzlerce araçlık konvoyla Kıranköy Mezarlığı morguna götürüldü.

Şehit Tayfun Pekel’in naaşı saat 11.00 gibi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’ndeki anne evinin önüne getirildi. Samsunlular şehidin evinin önüne akın ederken burada dualar okundu ve helallik alındı. Binlerce kişinin katılması dolayısıyla şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracından indirilmeden dua edildi ve tekbirler getirildi.

Şehidin naaşı okunan duaların ardından cenaze namazının kılınması için İlkadım ilçesindeki Büyük Camii’ye götürüldü. Şehit Pekel, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Şehidin babası Hüseyin Pekel, ayakta durmakta güçlük çekti, annesi Menşure Gürdal ise bir süre oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan acılı anne gözyaşı döktü. (DHA)