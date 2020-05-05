Şehit oğlunun yadigarı papağan Paşa bulundu

Suriye’de 2016 yılında Fırat Kalkanı harekatında El Bab’da DEAŞ’lı teröristlerce şehit edilen piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın’a babası Şemsettin Yalçın tarafından hediye edilen Paşa isimli papağan 4 gün önce Yalova’da kaybolmuştu.

Şehit babası Şemsettin Yalçın daha önceki açıklamasında, “Paşa’yı şehit olan oğlumun yerine koymuştum. Onunla oğlumla konuşur gibi konuşuyordum. Oğlumdan sonra beni hayata bağlamıştı. Sorduğunuz her şeye cevap verebilen, İstiklal Marşı’nı ıslakla çalabilen bir papağandı. Bir oğlumu daha şehit vermiş gibi oldum” ifadeleriyle yüreklere dokunmuştu.

2 KİLOMETRE UZAKTA BİR APARTMAN BALKONUNDA BULUNDU

Baba Yalçın’ın şehit oğlu yerine koyduğu kayıp papağan Paşa’dan 4 gün sonra müjdeli haber geldi. Paşa, 2 kilometre uzakta bir apartmanın balkonunda bulundu.

Şemşettin Yalçın, “Eve 2 kilometre ilerde apartmanın balkonuna konmuş, hemen aradılar. Tarif ettiler. Ayağında metal bileklik vardı, numarası falan vardı. Sağolsunlar yakın ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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