Şehit Özel Harekatçı memleketine uğurlandı

Suriye’nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde bölücü teröristler tarafından atılan füzeyle şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan’ın naaşı memleketi Tokat’a gönderildi.

El-Bab’da Ribat-2 Üs Noktası’na sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmaya katılan ve çatışma sırasında Tel Rıfat Bölgesi’nden atılan füze ile yaralanarak hastaneye kaldırılıp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan için Gaziantep Hava Limanı’nda tören düzenlendi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül ile CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve çok sayıda askeri ve polis yetkili katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla memleketi Tokat’a gönderildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, şehidin yakınları ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

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