Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir Adliyesi’ne 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısı sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin, vefatının 3’üncü yıl dönümünde memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesindeki Doğancık Köyü’nde bulanan mezarı başında anıldı.

Şehit polis Fethi Sekin’in anmasına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin babası Zeki Sekin, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı kapsamında Baskil Anadolu Lisesi öğrencileri, şehit Fethi Sekin’in kabrine ‘Şehide saygı yürüyüşü’ düzenledi. Şehidin kabri başında düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi. Anmaya katılanlar, şehit Sekin’in mezarına karanfiller bıraktı.

“ŞEHİTLERİMİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTUR”

Anma programında konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Fethi Sekin’ler gibi nice ismi bilinmeyen kahramanların bıraktığı güzel bir yurtta yaşıyoruz. İnşallah, bu yurt dünyanın kalbi olmaya devam edecektir. Buradan Fethi Sekin’lerin çıkması tesadüfi değildir. Elazığ, değerleri sağlam ve Anadolu’da çok az şehre nasip olacak yiğit ve mert insanların yurdudur. Fethi Sekin, ailesine acı bıraktı ama aynı zamanda çok şerefli ve onurlu bir şan bıraktı. Dolayısıyla bir yandan hüzün duyarken bir yandan da son derece şerefli ve gururlu olduklarını görüyoruz. Şehitlerimiz, milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehitlerimizin emanetleri de bizlerin baş tacıdır” dedi.

“İHANETİNİZ BİZİ AZALTMADI ARTIRDI”

Şehit polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Fethi Sekin ise, ”Bundan 3 yıl önce en büyük acıyı yaşadım. Eli kanlı gözü dönmüş ruhu kirlenmiş kalbi paslanmış hainlere ve onların yoldaşlarına sesleniyorum. Vatanın bağrına fırlattığınız zehirli ihanet oklarını biz Fethi ve onun gibi nice kahraman yiğit vatan evladının canları pahasına siper ettikleri imanlı göğsünde eritip bal kaymak eyledik. Ciğerimize saplanan kızgın demirleri kor ateşleri gözyaşımız ile soğutup söküp attık. İhanetiniz bizi azaltmadı artırdı. Ayrıştırmadı birleştirdi. Zayıflatmadı güçlendirdi. Tüm Türkiye ve umudum Türkiye’de olan milyonlarca insan bugün tek vücut oldu” ifadelerini kullandı.