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20 Nisan 2023
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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi’nde gece meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken iki aracın çarpması sonucu şehit olan 53 yaşındaki Keskin’in cenazesi Adana Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Elazığ’a getirildi.

Şehit Keskin için Seyda Molla Bahri Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı Harput Polis Şehitliği’nde defnedildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

FECİ KAZA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye yönlendirilen ekipteki Musa Keskin’e (53) önce A.C.Ç. idaresindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, yola savrulması sonucu da daha sonra M.O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı otomobil çarpmıştı. (AA)

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