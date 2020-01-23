Şehit polisin ailesine ödenen tazminat için FETÖ sanıklarına dava

Emniyet Genel Müdürlüğü, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davalılar arasında 44’ü darbeci Yurtta Sulh Konseyi üyesi, üçü Borsa İstanbul baskınına katılan rütbeli asker olmak 47 kişi bulunuyor.

EGM, 47 isimden; 15 Temmuz gecesi Borsa İstanbul’da şehit edilen polis memuru Mehmet Şevket Uzun‘a ödenen 88 bin 596 TL tazminat ile TOMA aracında meydana gelen 8 bin 810 TL hasarı ödemelerini istiyor.

FETULLAH GÜLEN’E HACİZ

Mahkeme FETÖ/PDY terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen, örgüt yöneticisi ve Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile darbeden tutuklanan eski general Akın Öztürk‘ün de aralarında bulunduğu 47 sanığın taşınır-taşınmaz varlıkları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz koydu. Mahkeme heyeti dosya eksikliklerinin giderilmesi için davayı erteledi.

Dilekçede 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Borsa İstanbul binasının işgali şöyle anlatıldı:

HEDEF GÖZETEREK ATEŞ AÇTILAR

– 66 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından bir ZPT ve cip ile Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli bir kurmay binbaşı, bir binbaşı, bir astsubay, 8 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi ile 4 er olmak üzere 15 askeri personel yola çıktı. Sarıyer’de bulunan Borsa İstanbul binasını işgal etmek isteyen darbeciler, uzun namlulu silahlar ve resmi araçlar ile vatandaşları hedef gözeterek ateş etti.

BİR POLİS İLE BİR VATANDAŞ ŞEHİT OLDU

– Açılan ateş sonucu toplumsal müdahale aracı olan T 93 kodlu TOMA’nın şoförü çevik kuvvet polisi Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır adlı vatandaş şehit oldu. EGM, şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun’un ailesine 88 bin 596 TL tazminat ödedi. TOMA’da meydana gelen hasar için de 8 bin 810 TL ödendi.

Öte yandan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’, ‘Kasten öldürme ve kamu malına zarar vermek’ suçlarından yargılanan Borsa İstanbul işgalcilerinden eski binbaşı Ahmet Baykal ve eski astsubay Seyit Ali Şahin, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 319 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Firari eski kurmay binbaşı Murat Çelik‘in ise dosyası ayrıldı. Dilekçede davalılardan 44’ünün Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu ve Ankara 17 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı belirtildi.