Şehit Semih Özbey'in ailesine şehadet belgesi takdim edildi

MALATYA (AA) – Malatya Vali Aydın Baruş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine şehadet belgesini takdim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rize İl Jandarma Komutanlığında görevliyken 18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 13 Şubat 2021'de Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in babası Gürsel ve annesi Sadiye'yi, Vali Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ile ziyaret etti.

Vali Baruş, şehidin babası Gürsel ile annesi Sadiye Özbey'e başsağlığı dileyerek, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen şehadet belgesini takdim etti.

Albay İnce de Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan taziye mesajı ve hizmet anısını şehidin babası Gürsel Özbey'e takdim ederek, başsağlığı diledi.