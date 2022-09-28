Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı’nda bakıma alınan gemide çalışma yaparken denize düşerek şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi tören sonrası toprağa verilmek üzere İstanbul’a uğurlandı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı’ndaki Tersane Komutanlığında bakıma alınan gemide çalışma yaparken denize düşen 4 askerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu.
Sözleşmeli Er Enes Bıyık için, Donanma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Safiye Bıyık, babası Fikri Bıyık, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, kent protokolü ve askeri erkan katıldı.
Bıyık’ın öz geçmişinin okunduğu tören sonrasında, şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’un Pendik ilçesine gönderildi. (DHA)