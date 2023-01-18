Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otobüsün TIR’a çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk için memleketi Adana’da cenaze töreni düzenlendi.
Törene şehidin babası Mahmut Öztürk, annesi Güllü Salko, eşi Teslime Öztürk, ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından 32 yaşındaki Öztürk’ün naaşı şehitliğe defnedildi.
OTOBÜS DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYORDU
Gaziantep’ten İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde dün Kırklareli’ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yönetimindeki otobüs, Ramazan S. idaresindeki demir yüklü TIR’a arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu şehit düştü, bir düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralandı. TIR’a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü Uğur K. tutuklandı, TIR şoförü Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)