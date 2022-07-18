Şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın son yolculuğuna uğurlandı

Yazan:
Alaturka Online
-

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın memleketi Erzurum’un Oltu ilçesi Tuzla Köyü’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Orhan BOZKURT

Yayınlanma:

Şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda Metin Dağı bölgesine yapılan sızma girişimi esnasında şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38) Erzurum’un Oltu ilçesinde doğduğu Tuzla Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

image small

Şehidin Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami’de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri, ilçe halkı ve şehidin yakınları katıldı.

image small

“BAYRAMDAN SONRA İZNE GELECEKTİ”

Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın’ın bayramdan sonra izne geleceğini ifade eden üvey annesi Çınar Taşkın, “Bayramdan sonra izne gelecekti, para göndermiştik ama cenazesi geldi” dedi.

image small

Şehit taşkının naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tuzla köyünde defnedildi. Cenaze namazında Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Piyade Uzman Çavuş Selahattin Çavuş (38) evli ve 3 çocuk babasıydı.

Erzurum ve Sakarya'ya şehit ateşi düştü İlginizi Çekebilir Erzurum ve Sakarya’ya şehit ateşi düştü

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?