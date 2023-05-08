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8 Mayıs 2023
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Şehit Uzman Çavuş Sevim son yolculuğuna uğurlandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Şehit Sevim’in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Satansarı köyündeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

“NE OLUR UYAN DA GEL”

Şehidin cenazesi, daha sonra töreninin yapılacağı köy mezarlığına getirildi. Burada şehidin annesi Meryem Sevim, “Mehmet’im neredesin? Ne olur Mehmet’im uyan da gel. Neredesin? Sen Şırnak’tan benden önce gelmişsin” diyerek gözyaşı döktü. Anne Sevim, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sevim’in naaşı, köy mezarlığına defnedildi. (AA)

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