Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu’nun cenazesi, memleketine uğurlandı

Yazan:
Alaturka Online
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Şanlıurfa’da Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu’na, PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu’nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kilise gönderildi.

Yayınlanma: 10:16 – 17 Ağustos 2022 Güncellenme:

Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu’nun cenazesi, memleketine uğurlandı

Suriye’nin Ayn El Arap bölgesinden dün sabah saatlerinde PKK/YPG’li teröristlerce Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakoluna saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 5 asker tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanında tören düzenledi.

Törene; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şehidin eşi Fidan, kızı Fatma ile askerler katıldı.

Özgeçmişinin okunması ve dualar edilmesinin ardından şehit Uzman Çavuş Cirnooğlunun cenazesi, helikopterle memleketi Kilise gönderildi. (DHA)

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