Şehitler nedeniyle konser iptal edildi

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Hande Ünsal konseri, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Konser alanında toplanan Bilecikliler İstiklal Marşı okuyup, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kemal ATLAN

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit olurken, Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Hande Ünsal konseri için bir araya gelen binlerce kişi, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu ve sessiz yürüyüş yaptı.

“ŞEHİTLERİMİZİN OLDUĞU BİR GÜNDE BİZLER EĞLENEMEYİZ”

Bilecik Belediyesi de şehitler nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Hande Ünsal konserini iptal etti. Konser için Bilecik Cumhuriyet meydanında toplanan binlerce vatandaşa konseri iptal ettiklerini duyuran Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da 5 şehit olduğu için duyduğu üzüntüyü belirterek şunları söyledi:

* “19 Mayıs coşkusunu hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelemiştik. Burada şimdi bu konuşmayı yapmaya çok zorlanıyorum. Çünkü 5 şehidimiz var. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimiz artabilir, yaralılarımız var, yaramız açık bir şekilde kanıyor.

* Sizler de uygun görürseniz konserimizi bugün iptal etmek istiyoruz. Bizleri anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bu akşam bizler eğlenemeyiz. Çünkü bizler Kuruluş ve Kurtuluş’un şehri Bilecik’teyiz.

* O yüzden saygı duruşunda bulunacağız, İstiklal Marşımızı okuyacağız ve sessiz yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

SAYGI DURUŞUNDA BULUNUP İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

Subaşı’nın konuşması konser için meydanda toplanan binlerce Bilecikli tarafından alkışlarla destek buldu. Vatandaşlar ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attıktan sonra şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. Başkanvekili Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya, partilerin merkez ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşların olduğu kalabalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra sessiz yürüyüş yaptı.