Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) – Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı bir kez daha şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı'na da ilham veren beraberlik ve mücadele ruhunun doğuşuna vesile olduğu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"105 yıl önce dönemin en modern ordularını Çanakkale'de dize getiren şanlı destan; tarihin akışını değiştirmiş, Kurtuluş Savaşı'na da ilham veren beraberlik ve mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihin sayfalarına silinmez biçimde kazıyan yüzbinlerce kahraman, bizler için hem bir gurur abidesi hem de vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır. Çanakkale ruhu, ülkemiz ve milletimiz için çalışırken her daim rehberimiz olacaktır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."