‘Şehri terk ederim’ demişti! MHP’li vekile büyük şok

14 Mayıs’taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kesin olmayan sonuçlara göre Elazığ’da AKP 3, CHP 1, MHP 1 milletvekili kazandı.

Elazığ bağımsız milletvekili adayı Yasemin Açık 34 bin 24 oy alırken, yaklaşık 13 bin oy ise geçersiz sayıldı. 2018 milletvekili seçimlerinde 189 bin oy alan ve dört milletvekili kazanan AKP bu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 143 bin 436 oy aldı ve bir milletvekili kaybetti.

Gürsel Erol’un listeye birinci sıradan girdiği CHP ise 73 bin oy alarak bir milletvekili çıkardı ve kentte ikinci parti oldu.

Semih Işıkver’i birinci sıradan aday gösterilen MHP ise bir önceki seçimlere göre oyunu düşürmesine rağmen 40 bin oyla bir milletvekili çıkarttı.

“İSTİFA EDER ŞEHRİ TERK EDERİM DEMİŞTİ”

Daha önce CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un konuk olduğu yerel bir televizyon programına mesaj atarak katılan, “Açık ve net söylüyorum, CHP milletvekili çıkarmayacak” iddiasında bulunan MHP’li Semih Işıkver, “MHP birinci parti olacak. İftira atıyor, çamur at izi kalsın! Konuştuklarıyla neleri ima ettiğini açık bir şekilde görüyor ve hodri meydan diyorum. 20 senedir ticaretin içerisindeyim, bırakın hakkımda verilmiş bir hüküm açılmış bir soruşturma dahi yoktur. Bir siyasetçi net olacak. MHP, CHP’den fazla oy almazsa ben bu şehri terk edeceğim. Kendisi terk edecek mi? Gürsel Bey MHP adayından fazla oy alırsa ben istifa edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Oluşan tabloda CHP kentte MHP’den fazla oy aldı.