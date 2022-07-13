Şehrin hayvan mezarlığında doluluk oranı yüzde 35’e ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 bin kapasiteli Seyrek Hayvan Mezarlığı’nın doluluk oranı yüzde 35’e ulaştı. Hayvanseverlerin kaybettikleri minik dostlarını defnedebilecekleri hayvan mezarlığının yanında ayrıca bakıma muhtaç sokak hayvanları için yuva da bulunuyor.

Sozcu.com.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin Seyrek’te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığı, hayvanseverlerin önemli bir sorununu ortadan kaldırdı. İzmir’in ilk hayvan mezarlığında doluluk oranı yüzde 35’e ulaştı. Kaybettikleri evcil kedi ve köpeklerini gömmek isteyen vatandaşların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Seyrek Geçici Köpek Bakımevi’ne başvurmaları gerekiyor.

“CAN DOSTLAR YUVASI” DA BULUNUYOR

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 43 dönümlük alanda oluşturduğu Seyrek Köpek Bakımevi’nde yardıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için “Can Dostlar Yuvası” bulunuyor. Kompleks aynı anda her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak 1000 kedi ve köpeği misafir edebiliyor

Gömü ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hakkında detaylı bilgi (0232) 2939478 numaralı hattan alınabilir.

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