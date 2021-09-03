‘Şehrin tek eksiği 10 milyar dolarlık insanlar’ diyen AKP’li başkana tepki: Erken seçimin eli kulağında

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Şanlıurfa’nın eksiği ne? 10 milyar dolarlık insanlar. Biz bu şehri milyar dolarlık insanlara açıyoruz” diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül’e tepki gösterdi. Tanal, “Hem 20 yıldır yanlış iktidar politikalarıyla Şanlıurfa’da tarımı bitirme noktasına getirin hem de dalga geçer gibi kürsüye çıkıp, Şanlıurfa tarımın başkentidir, şöyledir böyledir diye sırıtarak konuşma yapın! Erken seçimin eli kulağında sanırım” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen Bölgesel Kalkınma Yatırım ve İşbirliği Forum ve Fuarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımıyla geçtiğimiz gün açıldı.

“ŞANLIURFA’NIN EKSİĞİ 10 MİLYAR DOLARLIK İNSANLAR”

Fuarın açılışında konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şu ifadeleri kullandı:

* Dünyada her şey bunun içine (cep telefonu) sığacak ama tarım bunun içine sığmayacak. Tarım nerede var? Şanlıurfa’da var. Şanlıurfa’nın eksiği ne? 10 milyar dolarlık insanlar.

* Biz bu şehri milyar dolarlık insanlara açıyoruz. Bakanımızın ‘1 tane’ diye bahsettiği 10 milyar dolarlık kişiler buradan çıkabilir. Çünkü burası zengin topraklar.

* Burada yok yok. Burada genç nüfus var. Burada Fırat Nehri var. Burada güneş var. Burada toprak var, kültür var, tarih var.

“TARIMIN BAŞKENTİ”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise, şöyle konuştu:

* Göbeklitepe’den beri tarım ve gıda önemli. Bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektör tarım ve gıda sektörü.

* Pandemiyle birlikte, küresel ısınmayla birlikte, dünyadaki nüfus artışıyla birlikte daha da önemli hale gelmiş durumda. Tarımın ve gıdanın stratejik bir sektör olduğunu ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa’da, tarımın başkentinde bunun altını çizmek isterim.

CHP’Lİ VEKİL: GEL DE BİR ŞANLIURFALI OLARAK ÇILDIRMA

Aslen Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise son dönemde Şanlıurfa’da yaşanan gelişmeleri hatırlatarak yapılan konuşmalara tepki gösterdi. “Gel de bir Şanlıurfalı olarak çıldırma!” diyerek tepkisini dile getiren Tanal, şunları söyledi:

*Şanlıurfa’da tarımı mı sağlam bıraktınız ki, memleketimin bereketli toprakları üzerinden hamasi nutuk yarışına girmişsiniz! İktidar partisi mensupları olarak yüzünüz hiç kızarmaz mı? Şanlıurfa’da tarım arazilerini imara açıldı.

“ÇİFTÇİLER İFLASA SÜRÜKLENDİ”

*Elektrik kesintilerinden dolayı tarlada mahsuller kurudu. DSİ’nin ve sulama birliklerinin yanlış yönetiminden dolayı topraklar suya hasret kaldı. GAP bitirilmediği için sulama konusunda DEDAŞ’a mahkum edilen Şanlıurfalı çiftçiler iflasa sürüklendi.

“İLKEL SULAMA SİSTEMİ YÜZÜNDEN TARLALAR EKİLEMEZ OLDU”

*Dünyanın en pahalı, en ilkel sulama sistemi yüzünden Şanlıurfa’da tarlalar ekilmez oldu. Gerekli projeler hayata geçirilmediği için kendi memleketinde ekmek bulamayan Şanlıurfalılar, Türkiye’nin neredeyse tüm illerine mevsimlik tarım işçisi olarak gidiyor.

“VATANDAŞIN KOYUNLARI GÖZALTINA ALINIYOR”

*TİKA aracılığıyla Somalili çiftçilere traktör desteğinde bulunulurken, borçlarından dolayı icraya verilen Şanlıurfalı çiftçilerin traktörlerine el konuluyor. Ceylanpınar TİGEM İşletmesi’nin arazisinde otladıkları bahanesiyle vatandaşın koyunları gözaltına alınıyor.

*Ceylanpınar’da ‘hayvan cezaevi’ olarak nitelendirilen TİGEM’in tel örgülü yerleşkeleri tıka basa küçükbaş hayvanlarla dolu. Şanlıurfa’da tarım ve hayvancılıkla uğraşmak, ateşten gömlek giymeye benzer.

“ERKEN SEÇİMİN ELİ KULAĞINDA SANIRIM”

*Hem 20 yıldır yanlış iktidar politikalarıyla Şanlıurfa’da tarımı bitirme noktasına getirin hem de dalga geçer gibi kürsüye çıkıp, Şanlıurfa tarımın başkentidir, şöyledir böyledir diye sırıtarak konuşma yapın! Erken seçimin eli kulağında sanırım!

“TORPİLE HİÇ KAPI ARALAMADAN KAÇ GENCİ İŞE ALDINIZ?”

*Bu sefer Şanlıurfa halkını kandıramayacaksınız! Siz iktidardan gitmeden Şanlıurfa bereket ve bolluğu kavuşmaz. Hani Zeynel Abidin Beyazgül başkan, Şanlıurfa’nın genç nüfusundan bahsetmişsin ya, sizin ayrımcı politikalarınız yüzünden taşı sıksa suyunu çıkaracak.

*Şanlıurfalı delikanlılar işsiz geziyor. Söyler misin Zeynel başkan, torpile hiç kapı aralamadan, liyakat esasına göre kaç Şanlıurfalı genci işe aldınız? Artık Şanlıurfalıların yakasından düşün!

300 ÇİFTÇİ YOL KAPATMIŞTI

10 Ağustos’ta Şanlıurfa-Viranşehir karayolu Çobanderesi mevkiinde kesilen elektrikler ve gelen yüksek faturalara karşı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi (DEDAŞ) protesto etmek için bir araya gelen yaklaşık 300 çiftçi, traktör ve araçlarıyla yolu kapatmıştı.

Yaşanan protestoda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, görevlilerin tüm uyarısına rağmen bir grup çiftçi, “AKP istifa” sloganları atıp, AKP Şanlıurfa milletvekillerini sorunlarına duyarsız kalmakla suçlamıştı.

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