Şeker fabrikasında mevsimlik işçilerin kadro isyanı!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, meslek lisesi ve dengi okul mezunları, ön lisans ve lisans düzeyinde, Türkiye geneli bin 500, Elazığ’da ise 93 daimi işçi alımı için ilana çıktı. İlana şeker fabrikalarında yıllardır mevsimlik olarak çalışan işçilerden tepki geldi.

“BİZLERİ YOK SAYDILAR”

23 yıldır Elazığ Şeker Fabrikası’nda elektrik atölyesinde çalışan İbrahim Özyalçın, “1997 yılından bu yana elektrik atölyesinde geçici işçi olarak çalışıyorum. 23 yıllık çalışma süreme rağmen mevsimlik işçi olduğum için kıdemim 9 yıllıktır. 14 yılımız boşa gitmiştir.

Bu fabrikada yıllarını veren biz işçiler yok sayılarak kadrolu işçi alımı yapılıyor. Kadroya geçirilme taleplerimizi yetkililere defalarca dile getirmemize rağmen bir arpa yol alamadık. Bizleri kadroya alın dediğimizde de ‘Sizler geçici işçilersiniz 4046’lı kanununda özelleştirme kapsamına giren yerlerdeki geçici işçilere kadro verilemiyor’ diyorlar.

Kadrolu işçi alımları gerçekleştiğinde 9 ay 19 gün olan çalışma sürelerimiz de kısıtlanmaya gidilecek ve 4 aya düşecek. Bu nedenle de yüzlerce işçi gene mağduriyet yaşayacak. Bu fabrikada kadrolu işçi alımı yapılacaksa öncelik bizlere tanınması gerekiyordu ama bizleri yok sayarak usta statüsünde kadrolu işçiler almaları bizlere haksızlıktır” diye konuştu.

“KADRO HAKKIMIZIN VERİLMESİ İÇİN YARDIM İSTİYORUZ”

Yaşadıkları kadro sorunuyla ilgili seslerini kimseye duyuramadıklarını belirten elektrik üretim dairesinde çalışan Sebahattin Özdemir isimli bir başka mevsimlik işçi de şöyle konuştu;

“Genel müdürlük tarafından bin 500 işçinin kadrolu olarak fabrikalara alınacağı söylendi. Bununla ilgili hiçbir milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanımız sesimizi duymadılar. Hakkımız olan kadroyu almak için verdiğimiz mücadelede Elazığ’daki hiçbir siyasi yetkili arkamızda durmuyor.

Şeker fabrikasında 20 ila 40 sene arasında çalışan arkadaşlarımız var. Bunları göz ardı edip hakkımız olan kadroyu bizlere vermek yerine dışarından işçi alımı yapılması bizleri rahatsız etmiştir. Emeklerimizin karşılığı olan kadro hakkımızın verilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz”

“DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLERE İŞİ BİZİM ÖĞRETMEMİZ İSTENİYOR”

Geçici işçilerin hak mahrumiyetine uğradığını ifade eden kazan dairesinde bakım onarım işi yapan Tuncay Altaş ise, “Şeker fabrikalarında ustalık yapacak kapasitede insanlar yok. Geçen yıl 13 tane şeker fabrikası satıldı ve satılan fabrikalar personel bulamıyorlar.

Sonra da dışarıdan eleman alacağız diyorlar. Ve kadrolu olarak işe alınacak olan kişilerin ise bizlerin yetiştirilmesi isteniyor. Dışarıdan eleman alınsın benimle aynı işi yapsın sonrada usta olarak mı geliyor, müdür olarak mı geliyor kabulümdür. Ama işi ben öğreteceğim buna rağmen kadroyu ve maaşı o alacak.

Burada bizlerin hak mahrumiyeti doğuyor. Ben 24 yıldır geçici işçilik yapıyorum buna rağmen 3 bin 500 günlük sigortam var bir 20 yıl daha gerekiyor ki emekli olayım. 43 yaşında olmama rağmen 4 ay çalıştıktan sonra 8 ay boyuna dışarıda iş bulamıyorum.

23 yıldır buraya emek verdiğim için işi de bırakamıyorum. Kaldı ki 43 yaşımdan sonra nerede iş bulayım? Rusya’dan şeker ihraç ediliyor bunun nedeni satılan şeker fabrikalarının yeterli kapasitede eleman bulamayışından kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

“BU ALIMLARI TASVİP ETMİYORUZ”

TÜRKŞEKER’in bin 500 işçi alımını değerlendiren Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Fırat ise geçici işçilerin kadro sorunu çözülmeden yapılan alımın kamu vicdanını yaraladığını söyledi.

30-40 yıldır fabrikalara emek vermiş geçici işçilerin bulunduğunu belirten Murat, “Geçici işçilerimizin sorunu çözülmeden kadrolu eleman almanı tasvip etmiyoruz. Bu hem bizim hem de kamunun vicdanını yaralıyor. Bu işe 30-40 yıldır emek veren işçilerimiz var. Bu işte ustalaşmış kişiler.

Yıllardır bu fabrikalarımıza emek veren işçilerimiz deyim yerindeyse bu işin profesörü olmuş durumdalar. Bu işte okul olmaz. Bu işçilerimizin deneyimi bizim için önce gelir. Dışarıdan ne kadar eleman getirirseniz getirin bu işe alışmaları için bir süreç gereklidir.

Bizim geçici elemanlarımız ise zaten bu işi yıllardır yapıyor. Yıllardır bu fabrikalara emek vermiş durumdalar. İşi en ince detayına kadar biliyorlar. Öncelikli olarak bu işçilerimizin kadro sorunu halledilmeliydi. Bu sorun çözüldükten sonra eksik olan bölümler için tekrar bir kadrolu işçi alımı yapılabilirdi” dedi.

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