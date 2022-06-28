Şeker fiyatındaki artışın önlenmesi teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti tarafından TBMM’ye sunulan “Şeker fiyatlarındaki artışın sebeplerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması” önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından “Şeker fiyatlarındaki artışın sebeplerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması” amacıyla Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.

Araştırma önergesinin gerekçesinde, Türk Şeker’in 15 Kasım 2021 tarihinde şeker fiyatına yaptığı yüzde 25 zamdan sonra Eylül 2022’ye kadar yeni zam yapılmayacağını açıklamasına rağmen, mart ve haziran aylarında şekere yapılan zamlar ve kontenjan düzenlemesi hatırlatıldı.

“FİYATLARDAKİ ARTIŞ ÖNLENEMEZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

İYİ Parti’nin teklifinde, “Ülkemiz, yanlış politikalar yüzünden şeker ihraç eden bir ülke iken, şeker ithal eden bir ülke haline getirildi. Şeker ithaline rağmen şeker fiyatlarındaki artış önlenemez bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşın temel ihtiyaç maddelerinden biri olan şeker erişiminde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

AKP VE MHP REDDETTİ

Şeker fiyatlarının bu kadar artması ve bu artışların arkasındaki nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılması teklifi, bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.





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