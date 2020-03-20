Şeker kotasına corona ayarı talebi

Corona virüsü salgını nedeniyle dezenfekte ürünleri ve kolonya üretiminde kullanılan etanol ihtiyacı için şeker pancarı kotasının yeniden belirlenmesi istendi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, etil alkolün şeker ve nişasta içeren bitkilerden fermantasyon yoluyla elde edildiğine dikkat çekti ve TBMM’ye verdiği önerge ile Tarım-Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan etil alkol ihtiyacını karşılamak için şeker pancarı kotasında yeni bir düzenleme düşünülmekte midir?” diye sordu.

Şeker pancarında 2020-2021 yılı için A kotasının 2,7 milyon ton olarak tespit edildiğini bildiren Öztürk, ”Bir ton şeker pancarından yaklaşık 20 kilo melas elde edilmektedir. Salgın nedeniyle kullanılan dezenfekte ürünleri ve kolonya üretiminde kullanılan etanol ihtiyacını karşılamak üzere, benzine yüzde 3 etil alkol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alınmıştır” dedi.

BAKAN’A 6 BAŞLIKTA SORULAR

Öztürk, Bakan Pakdemirli’den de şu sorulara yanıt istedi:

* Ülkemizde şeker üretimi yapan fabrikaların mevcudunda bulunan melas miktarı ne kadardır? Melastan biyoetanol üretimi yapan kaç şeker fabrikası bulunmaktadır? Bu fabrikaların kaçı özel, kaçı kamuya ait fabrikadır?

* Gıdalarda kullanımı dışında, hayvancılık ve kimya sektöründe de kullanım alanına sahip şeker pancarı üretiminin ülkemizde yıllardır kısıtlanmasının gerekçesi nedir?

* Biyoetanolün melastan, melasın da şeker pancarından üretildiği dikkate alınarak, virüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan başta etil alkol ihtiyacını karşılamak adına, şeker pancarı kotasında yeni bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının yeni bir kota kararı yayınlaması konusunda çalışma yapılmış mıdır?

* 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan paket içinde yer almayan tarım kesimi için düşünülen ekonomik tedbirler nelerdir? Bu kapsamda tarım kesimi için yeni bir kalkan paketi açıklanacak mıdır?”

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