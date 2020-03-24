Şekerbank’tan corona virüsüne karşı ekonomiye destek paketi

Şekerbank, dünya genelinde hızla yayılan corona virüsü salgınının olası ekonomik etkilerine yönelik hazırladığı destek paketini açıkladı. Banka, corona virüsü salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar erteleyebilecek.

Şekerbank, bireysel ve tüzel müşterilerin bozulan nakit akışlarına yönelik olarak ilave kredi taleplerini de hızlı bir şekilde değerlendirecek. Şekerbank’ın salgının olumsuz ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi ve toplumun direncinin yükseltilmesi için hazırladığı finansal pakette yer alan diğer destekler şöyle:

Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

KOBİ’lere sunulacak “Sağlıklı Yaşam Paketi” kapsamında;

*3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkânı,

*Maaş ödemelerini Şekerbank aracılığı ile yapanlara, “mevcut istihdamı korumaları halinde” 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkânı,

*Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin talep etmeleri halinde, Nisan 2020 sonuna kadar, POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakılması,

*Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20’ye kadar artırılması imkânı sağlanacaktır.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ 30 NİSAN’A KADAR ÜCRETSİZ

Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan tarihine kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Şekerbank ayrıca maaş ödemelerine aracılık edilen mevcut emekli müşterilerine yasal yönlendirmeler kapsamında; SGK tarafından ilan edilen promosyon tutarlarına ilave 250 TL maaş promosyonu ödemesini otomatik olarak gerçekleştirecek.

Şekerbank, geçtiğimiz hafta itibarıyla çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını gözeten uygulamaları kapsamında, uzaktan çalışma sistemi için gerekli tüm altyapı ve donanım ihtiyacını karşılayarak kısa sürede çalışanlarının önemli bir kısmının işlerini evlerinden yürütmesini sağlamıştı. Şekerbank, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12.00 – 17.00 arasında olacak şekilde düzenledi.