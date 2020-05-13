Şekerbank'tan Dünya Çiftçiler Günü'nde “Çiftçi Destek Paketi”

İSTANBUL (AA) – Şekerbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gıda üretiminin devamlılığı açısından önemi daha da artan tarım sektörünü desteklemek amacıyla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne özel "Çiftçi Destek Paketi"ni geliştirdi.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, banka, “Çiftçi Destek Paketi” ile 24 aya varan vadeler için aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla çiftçilerin nakit ihtiyacını karşılıyor. Kampanyadan yararlanan çiftçiler, kredi geri ödemelerini hasat döneminde yapıyorlar.

Çiftçiler ayrıca, Hasat Kart ile anlaşmalı üye iş yerlerinde 5 ay vadeli sıfır faizle alışveriş imkanı da elde edebiliyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de kapsayan “Çiftçi Destek Paketi”nden 30 Haziran 2020'e kadar yararlanmak mümkün olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, pakete ilişkin “Tarımı, üretimi ve çiftçiyi desteklemek bizim varoluş nedenimiz. Koronavirüs salgınında gördük ki tarımda üretimin sürekliliği evde kalma sürecinde olan tüm dünya için büyük önem arz ediyor. Biz de içinde bulunduğumuz koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Salgına karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Çiftçi Destek Paketi’yle yanlarında yer alıyoruz. Bu vesileyle tarladan sofraya üretim zincirinin en büyük gücü olan çiftçilerimizin Çiftçiler Günü’nü kutluyor, kampanyamız ile bereketlerinin bol olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.