Şekere yüzde 25 zam geldi

Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını ve üretimin durma noktasına geldiğini belirten şeker fabrikaları, fabrika çıkışı 3.93 lira olan şeker fiyatına yüzde 25 zam yaptı.

Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3.93 liradan satılan kristal şeker fiyatı 4.91 oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5.30’a çıktı.

10 ŞEKER FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile Türkşeker’in bünyesindeki 10 şeker fabrikası özelleştirilirken, geriye kalan 15 şeker fabrikası ile makine fabrikaları ise özelleştirme kapsamından çıkarılarak, Varlık Fonuna devredilmişti.

Varlık Fonu’na devredilen Türkşeker’in hangi bakanlığa bağlanacağı belli olmadığı için Yönetim Kurulu oluşturulamamıştı. Yönetim Kurulu oluşturulamadığı için de şeker fiyatlarına zam yapılamıyordu.

Şekere zam yapılmadığı için de artan maliyetlerden dolayı fabrikalar şeker satışlarını durdurma noktasına getirmişti. Türkşeker’in geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlanmasıyla birlikte şirket Yönetim Kurulu oluşturularak, şeker fiyatları da yeniden belirlendi.

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