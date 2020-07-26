Şekerli mamul sektörü, Kurban Bayramı'ndan umutlu

İSTANBUL (AA) – HİKMET FARUK BAŞER – Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği Başkanı Şemsi Kopuz, "Ramazan Bayramı’ndaki satışlarda umduğunu bulamayan şekerli mamul sektörü olarak Kurban Bayramı'ndan umutluyuz. Bu bayram öncesi perakende satışlarında bir hareketlilik söz konusu." dedi.

Kopuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüketici alışkanlıkları oluşturmanın öneminin ortaya çıktığını söyledi.

Şekerli mamuller bazında yıllar boyu tüketicinin güvenine, gıda güvenliğine yatırım yapan markaların satışlarında düşüş olmadığını belirten Kopuz, "Tüketici yeni ürünler denemek yerine bildik ürünlere yönelmiştir." diye konuştu.

Kopuz, Türkiye şekerli mamul sektörünün dünya ölçeğinde faaliyet gösterdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ciddi anlamda ithalat ve ihracat yapmaktadır. Hammaddesinin nerdeyse tamamı dışarıdan tedarik edilen ürünler olmasına rağmen, ülkemizde katma değeri yüksek ürünler haline getirilip, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir sektördür. Kovid-19 sürecinde de uluslararası ticaretteki sınırlamalar nedeniyle zorluklar yaşansa da, sektör aldığı önlemler sayesinde, hammaddeden rafa iyi iş çıkarmıştır. Küresel firmalar tedarik riskini azaltma yönünde yeni bir tedarik yapısı kurgulayabilirler. Bazı bölgelerde riski azaltmak için iş birlikleri ve dikey entegrasyona gidilmesi gerekiyor. Yeni dönemde yeni iş modellerinin tasarlanması, uzun vadede yeni tüketim alışkanlıkları ve pazar dinamikleri dikkate alınarak stratejiler geliştirilmesi önem taşıyor."

– ''Perakende satışlarında bir hareketlilik söz konusu"

Son Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını anlatan Kopuz, bu nedenle geçen bayramda önceki senelerdeki satışlarının olmadığını ifade etti.

Kopuz, Ramazan Bayramı’nda ürünlerin satışında ciddi bir azalma olduğunu aktararak, "Bu bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı öngörülüyor. Ramazan Bayramı’ndaki satışlarda umduğunu bulamayan şekerli mamul sektörü olarak Kurban Bayramı'ndan umutluyuz. Bu bayram öncesi perakende satışlarında bir hareketlilik söz konusu." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını döneminde tüketici tercihlerinin ambalajlı ve bilinir markalı ürünler yönünde arttığını dile getiren Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu farkındalığın sadece Kovid-19 süresince değil, her zaman devam etmesi gerekir. Tüketici ve çalışan sağlığını yok sayan merdiven altı ürünlerden her zaman uzak durulmalı, hammaddeden rafa kadar gıda tedarik zincirinin tüm halkalarında şekerli mamul sektörünün güvenilir markaları tercih edilmeli."