Şekerpare filmi oyuncuları kimler? Şekerpare konusu ne?

Şekerpare, bütün esnafı haraca bağlamış, rüşvetçi bir komiser olan Ziver Bey’in kurduğu yozlaşmış düzeni konu alıyor. 1983 yapımı filmin başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman paylaşıyor. Peki Şekerpare oyuncuları kimler? Konusu ne?

Yıllar geçtikçe Türkiye Sineması’nın en değerli örneklerinden biri haline gelen Şekerpare bu akşam televizyonda bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak. Yavuz Turgul’un yazdığı Şekerpare’nin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor.

ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU

Karakol amiri Ziver Bey ile çalışan ve ona çok saygı duyan Cumali genelevde çalışan Şekerpare’ye aşık olur. Ancak Şekerpare’ye Ziver Bey’de ilgi duymaktadır. Şekerpare’nin de Cumali’den hoşlandığını anlayan Ziver genelev üzerindeki kontrolü arttırmaya çalışır. Hatta işleri evi kapatmaya kadar götürür. Ancak içlerine Cumali’yi de alan Letafet Hanım ve kızları Ziver’e hiç ummadığı bir oyun oynayacaktır

ŞEKERPARE FİLMİ OYUNCULARI

Şekerpare Oyuncuları arasında Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, İlyas Salman, Serra Yılmaz yer alıyor.