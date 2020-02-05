‘Sekidika’nın parasını ödeyemedik, o da Galatasaray’a gitti’

TFF 1’inci Lig takımlarından Eskişehirspor’da başkan Mustafa Akgören, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Akgören, Eskişehirspor’un son 10 seneden bu yana kaybolan imajını kazanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Ülkemizde futbolla ilgilenen kim varsa Eskişehirspor’un sorunlarını biliyor. Eskişehirspor çok zaman harcanması gereken bir yer. En büyük hedefimiz Eskişehirspor’un negatife giden imajını geri getirmek. Eskişehirspor’un son 10 seneden bu yana kaybolan imajını kazanmak için çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir camianın başında olduğumuzu zaten biliyorduk ama yaşadıkça daha çok önem vermememiz gerektiğinin farkına varıyoruz” dedi.

“JESSE’NİN PARASINI ÖDEYEMEDİK”

Eskişehirspor´da 83 bin Euro´luk borcunu ödeyemedikleri için Jesse Sekidika´nın takımdan ayrılarak Galatasaray´a imza attığını anlatan Mustafa Akgören, “Hali hazırda TFF’de ve FIFA’da bizi bekleyen problemler var. Sürekli avukatların tacizindeyiz. Takım iyi gitmeye başlayınca puanımız 13 oldu direkt taciz başladı. Kendilerine göre de haklı olabilirler. Bütün sıkıntılı dosyalara hakimiz. Avukatlarla dostluk seviyesine geldik. Onlar da ‘3-4 yıldır bize söz veriliyor’ diyorlar. Mesela Toko ile dün kendim görüştüm. Toko ile görüşmeye başladık. Pinto haklı, Toko haklı, herkes haklı. Çocuklar öyle şeyler anlatıyorlar ki üzülüyorum. Bu yüzden bizim acil paraya ihtiyacımız var. Hiç kimsenin yapamadığı radikal kararlar aldık. Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi, Galatasaray’a giden Jesse haricinde. ‘Paramı öderseniz gitmem’ dedi biz ödeyemedik. 83 bin Euro acil para yatırılması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar ayrı konu tartışılır ama o sözleşme imzalanmış. İmzalandıysa futbolcuya bu parayı ödeyeceksin. Ödeyemiyoruz, aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce, binlerce söz verilmiş tutulmamış” diye konuştu.

“ZOR DEPLASMANDAN ÇIKTIK”

Bursaspor deplasmanından alınan galibiyeti hatırlatan Akgören, “Biz en zor deplasmandan, Bursaspor deplasmanından çıktık. Herkes bu takımın düşmeyeceğine inandı. İki maçtan 6 puanla çıktık. Bunu artırarak, katlayarak devam edeceğiz. Bundan sonra her maç önceki maçtan daha önemli. Gençlerimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)