Seks tarikatı davasında yargılanan Maxwell: İfade vermeyeceğim

Pedofil iş insanı Jeffrey Epstein’a cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, avukatlarının bazı önemli tanıkları mahkemeye getirememesi üzerine davada ifade vermeyi reddettiği açıkladı ve hakkındaki iddiaların dayanaksız olduğunu savundu.

Sozcu.com.tr

ABD‘yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davasında yargılanan ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein’ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, hakkındaki iddiaların “dayanaksız” olduğunu savunarak davada ifade vermeyeceğini açıkladı.

ABD’deki mahkemede dün akşam ilk defa jürinin karşısında konuşan 59 yaşındaki Maxwell’in, “Hükümet mantıki bir şüphenin ötesinde davayı kanıtlamadı, bu nedenle benim ifade vermeme gerek yok” dedi.

Fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından yargılanırken hapishanede intihar eden Epstein’a yardım etmekle suçlanan Maxwell’in avukatları, davanın aceleye gelmemesini talep ederek savunma için sadece bir gün verildiğini ve müvekkillerinin hayatının tehlikede olduğunu savundu.

KARAR NOEL’DEN ÖNCE ALINABİLİR

Ghislaine Maxwell’in, avukatlarının bazı önemli tanıkları mahkemeye getirmekte başarısız olması üzerine davada ifade vermeyi reddettiği kaydedildi.

Maxwell, Epstein’e cinsel istismar için aracılık yaptığı ve reşit olmayan genç kızlar bulduğu suçlamalarını reddediyor.

AVUKATLARI, TANIKLARI MAHKEMEYE GETİREMEDİ

Davanın Noel’den önce, beklenenden daha erken zamanda karara bağlanması bekleniyor. Maxwell’in dava için 7 milyon dolar alan savunma ekibi, 35 tanığı mahkemeye çıkarmayı planlamıştı, ancak sadece 9 kişiyi tanık kürsüsüne oturtabildi.

Suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezası alması beklenen Maxwell’in sözcüsü, daha önce hapishanedeki kötü koşullar nedeniyle Maxwell’in çok hassas bir ruh hali içinde olduğunu ve mahkemede ifade vermek istemediğini belirtmişti.

Epstein, 2019’da seks trafiği suçlamasıyla yargılanacağı dava öncesinde hapishane hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.

Epstein’in kurbanlarından biri olan Sarah Ransome, mahkemede verdiği ifadede, gizli bir adaya kapatıldığını ve burada defalarca tecavüze uğradığını iddia etmişti.

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