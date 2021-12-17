Seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor: Epstein, Maxvell’i Trump’ın sevgilisi ile aldatmış

ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılanmasına devam ediliyor. Epstein ve Maxvell’in kurbanları tek tek açıklama yaparken, en son ortaya çıkan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Epstein’ın eski sevgilisi Maxvell’i Trump’ın kız arkadaşıyla aldattığı öne sürüldü.

ABD’yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor. Fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından tutuklandığı hapishanede intihar eden ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in yargılanmasına devam ediliyor.

Davayla ilgili ilginç detaylar bugün uluslararası kamuoyuna adeta bomba gibi düştü. Bir dönem ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ile birliktelik yaşayan Maxvell’in sapık iş insanı tarafından aldatıldığı ortaya çıktı.

BİR DÖNEM TRUMP İLE BİRLİKTEYDİ

Jeffrey Epstein’ın Maxvell ile birlikteyken, başka bir kadınla ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Perşembe sabahı tanık kürsüsüne çıkan 55 yaşındaki Cimberly Espinosa, Epstein’ın Madison Avenue ofisinde 1996 ile 2002 yılları arasında önce hukuk asistanı olarak çalıştığını ve ardından bir ay sonra Maxwell’in ondan yönetici asistanı olmasını istediğini anlattı.

Espinosa, ofisinde Epstein’ı ziyaret eden kadınlardan bahsederken, bunlardan birinin bir zamanlar Donald Trump’la çıkan Norveçli bir varis olan Celina Midelfart olduğunu öne sürdü.

Espinosa, 1990’larda işe başladığı ilk yıllarda Epstein adına Midelfart için çiçek sipariş ettiğini hatırladığını söyledi. Bu dönemin, Epstein’ın da Maxwell ile çıktığı zamana denk geldiği ortaya çıktı.

Maxwell’in savunma avukatı Christian Everdell, Epstein ve Midelfart’a atıfta bulunarak konuyla ilgili ‘Romantik bir ilişki olduğu izlenimini edindiniz mi?’ dedi. Epinosa ise, ‘Jeffrey’in ondan hoşlandığını hissettim…Onların bir çift olduklarını, birlikte olduklarını hissettim.’ dedi.

ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Maxwell’in savunma avukatı Everdell ‘Bu, Ghislaine’in Epstein ile romantik bir ilişki içinde olduğu size göründüğü sırada mı yoksa sonrasında mı oldu?’ diye devam etti.

Espinosa şunları söyledi: ‘İşimin en başındaydı…bir süreliğine aynı anda olabilirlerdi’.

Epinosa, Maxwell’in Midelfart için çiçek satın alındığından ise haberi olmadığını söyledi. Epstein’ı ziyaret eden kadınların kaç yaşında olduğu sorulduğunda ise “18 ve üstü” dedi.

Espinosa’nın gördüğü kadınlar arasında, Espinosa’nın ‘İngiliz’ olduğunu söylediği Shelley Lewis de vardı. Lewis’in 1999’dan 2002’ye kadar Epstein ile çıktığı söyleniyor.

Espinosa, Maxwell’in tüm mallarını yönettiği için “Jeffrey için çok önemli” olduğunu söyledi. Espinosa, Maxwell’e “çok saygı duyduğunu” ifade ederken, iş hayatı boyunca ondan çok şey öğrendiğini de sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir Epstein, eski Başkan Clinton’u 17 kez ziyaret etmiş İlginizi Çekebilir Seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor: ‘Gizli bir adada defalarca tecavüze uğradım’