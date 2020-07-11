Sektörler havlu attı istihdam çakıldı

Ekonominin kontak kapattığı, işten çıkarma yasaklarının devreye girdiği nisan döneminde, istihdamda tüm sektörler havlu atarken, istihdam piyasasından büyük kopuşlar yaşandı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişiye düşerken, istihdam sayısı 2014 yılındaki seviyeye geri döndü.

Nisan döneminde işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişiye düşerken, işsizlik oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 12.8 oldu. Bu sonuçlarla Türkiye, dünya işsizlik liginde ilk 5’e girdi. 17 Nisan itibarıyla uygulanan işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneklerinin etkili olduğu pandemi döneminde istihdam oranı ise 4.9 puanlık azalış ile yüzde 41.1 oldu.

EN BÜYÜK DARBE TURİZMDE

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve ekonominin tamamen durduğu mart nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2020 Nisan Dönemi istihdam verilerine bakıldığında sektör bazında beklendiği gibi en büyük darbeyi turizm sektörü çalışanları aldı. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. Sektörel dağılıma bakıldığında istihdam edilenlerin yüzde 17.5’i tarım, yüzde 20.9’u sanayi, yüzde 4.9’u inşaat, yüzde 56.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

BÜYÜK KOPUŞ

Uzun işsizlik dönemlerinin kronik hale geldiği, pandemi ile birlikte iş bulma umudunun da tükendiği bu dönemde, işgücünden de büyük bir kopuş yaşanıyor.

İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı ise 5.7 puanlık azalış ile yüzde 47.2’ye kadar düştü. İşsiz olduğu halde iş aramadığını belirten ancak çalışmaya hazır olduğunu açıklayanların sayısı ise yüzde 95.2’lik yükselişle 4 milyon 460 bine ulaştı.