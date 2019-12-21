Sektörün yıldızları porno film fuarına akın ediyor

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; her yıl daha ‘şenlikli’ hale gelen fuara bu sene bini aşkın oyuncu katılacak.

Yetişkin film sektörü takipçileri, her yıl dünyaca ünlü isimlerin katıldığı AVN Adult Entertainment Expo’ya (AVN Yetişkin Eğlence Fuarı) son trendleri görmek için akın ediyor.

Fuarda bir ödül töreni de düzenleniyor. 25 Ocak’ta kapanış gününde sektörün en iyilerine ödülleri takdim ediliyor.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

39 yaşındaki yetişkin film yıldızı ve profesyonel vücut geliştirmeci Ariex X, En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle aday gösterildi.

Daily Star gazetesine konuşan Ariex X, “2005’ten bu yana ödüle aday gösterilmemiştim, bu yüzden beni görme şansı yakalayacak hayranlarım çok heyecanlı” dedi.

22 yaşındaki Kanadalı Emma Hix de ilk kez AVN Ödülleri’ne aday gösterildi. Hix, “Resmi olarak AVN Ödülü’ne aday gösterildiğime inanamıyorum. AVN’deki muhteşem insanlara teşekkür ederim. Bu yolculukta beni destekleyen hayranlarıma da teşekkürler” şeklinde konuştu.