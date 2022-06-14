Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu

Haziran ayında etkili olan sağanak yağış felaketi de beraberinde getirdi. 15 ilde aşırı yağış sonrası meydana gelen sellerde birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar trafiğe kapandı.

Ankara’da 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bugün öğleden sonra yine sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur, Ankara’nın birçok ilçesinde etkili olurken caddeler yine göle döndü.

Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çankaya ilçesinde alışveriş merkezi ile fabrikayı da su bastı. Alışveriş merkezinin önünde oluşan su birikintisi nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bazı kişiler, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Akyurt, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ölümle burun buruna gelen kadın, otomobilin camından çekilerek itfaiye aracına alındı.

Nallıhan’ın Çayırhan Mahallesi’nde Ankara Nallıhan karayolu Solta Boğazı mevkiinde yağış nedeniyle sel oldu. Sel nedeniyle ulaşımda aksaklıklar başladı.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

MALATYA

Malatya’da aniden bastıran sağanak yağış kent ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bazı fabrikaları su bastı. Akçadağ ilçesinde sel meydana gelirken birçok kayısı bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran Salı günü 10.00-22.00 saatleri arasında Malatya ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu hadisesi beklendiği belirtildi.

ERZURUM

Oltu ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi’nde gün içinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmurun etkisiyle yüksek kesimden sel ile gelen taşlar, mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Öte yandan şiddetli yağış ekili alanlara da hasar verdi.

Ulaşıma kapanan mahalle yolu ekiplerin temizlik çalışmaları sonrası yeniden açıldı.

KONYA

Kulu ilçesinde saat 13.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası birçok yerde su baskınları yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan Aşır Hoca Sitesi’nin zemin katları ve bahçesi yağmur sebebiyle sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle binada vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına kadar suyla kaplanan sitenin bahçesinde su tahliye çalışması başlattı.

Sağanak yağış sonrası itfaiye ekiplerine çok sayıda su baskını ihbarında bulunulduğu öğrenildi. Görevlilerin ilçe genelindeki su baskınlarına müdahalesi sürüyor.

Yaşanan su baskını sonrası Aşır Hoca Sitesi’ne gelerek incelemelerde bulunan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “Yağışlar nedeniyle Gökdere mevkiinden gelen sel suları maalesef apartmanların bodrum ve zemin katlarını doldurdu. Ama Allah’a şükür herhangi bir maddi kayıp ve can kaybı yok. Bizi sevindiren bu. KOSKİ ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah beterinden saklasın” dedi.

Vatandaşlar da öğle saatlerinde başlayan yağmurun ikindi saatine kadar devam ettiğini ve sonrasında her yerde su baskınlarının olduğunu söyledi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde yağan sağanak yağmur birçok iş yerinde sel baskınlarına neden oldu. Sağanak yağmur sonucu meydana gelen sel baskınları nedeniyle birçok iş yer neredeyse kullanılmaz hale geldi. Sanayi sitesi giriş ve çıkışında ise aşırı su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Site esnafı, dükkanlarındaki sel baskını sonrası oluşan su birikintileri boşaltmaya çalıştı. Aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan iş yeri sahipleri, dükkanlarında maddi hasarların meydana geldiğini bildirdi.

AKSARAY

Taşpınar beldesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Sokak ve caddeler dereye döndü. Beldede 15 ev ile 3 mandırayı su bastı, mandıralardan birinin de çatısı çöktü.

Taşpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Aksaraydan itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kentte etkili olan şiddetli sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirirken, karayollarında sel suları ve taşkınlar nedeniyle Aksaray-Adana Yolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray’da şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir kamyon sel sularına gömüldü.

Sürücü ve yanındaki yolcu sulara gömülen kamyonun üzerine çıkarak canlarını kurtarırken 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

KAYSERİ

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Develi ilçesinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İlçeye bağlı köylerde de yollar gölete dönerken, yollardan taşan yağmur suları vatandaşların bahçesini doldurdu.

SELE KAPILAN 2 ÇOBAN KURTARILDI

Öte yandan Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 2 çoban suya kapıldı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda sele kapılan 2 çoban kurtarılırken 60 koyun telef oldu.



ADANA, HATAY, NİĞDE

Meteoroloji’nin ‘kuvvetli yağış’ uyarısının ardından Adana’nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi, Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Savaş, Hürriyet, Süleymaniye mahalleleri ile Niğde’nin birçok köyünde cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Rögarların tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok noktada tarım arazileri ile sanayi bölgeleri zarar gördü.

Niğde’nin Hıdırlık mevkisinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede sel oluştu.

Kuvvetli yağışın durduğu bölgelerde belediye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Suların çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmasının başlatılacağı bildirildi.

KARAMAN

Kent genelinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Urgan Mahallesinde etkili oldu. Sel sularının taşkınları önlemek için yapılan Urgan Deresini taşırması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ile Belediye ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri de mahalleye giden yolları tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Yollar su altında kalırken, ekipler su baskınlarının önlemek ve selin şehir merkezine ulaşmaması için iş makineleriyle toprak döküp bariyer oluşturarak suyun yönünü değiştirdi. Yapılan barikatlarla sel sularının boş ve ekili arazilere akması sağlandı.

Öte yandan, Karaman Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimiz merkez Urgan Boğazı ve deresi çevresinde bulunan vatandaşlarımızın, sel tehlikesi sebebiyle dere kenarından ve çevresinden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

SİVAS

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli hayatı felç etti. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir içerisinde kimi yerlerde su yüksekliği yarım metreyi aştı.

Paşabahçe yoluna gelen sel suları yolun araç ulaşımına kapanmasına neden oldu. Araçlar yolda mahsur kaldı. Aracıyla birlikte mahsur kalan bir sürücü Sivas Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten bilgin, “Maalesef son yıllarda yaşadığımız iklim değişiklikleri nedeniyle farklı durumlarla karşı karşıyayız. Meteorolojiden aldığımız verilere göre metre kareye 30 kilo yağış düşmüş. Buda doğal olarak belli bölgelerde sıkıntı oluşturdu. Allaha şükürler olsun cana gelen bir durum yok. Birkaç araç hasar görmüş. Ekiplerimiz ile birlikte sahadayız. Şehir içerisinde bodrum katlarında baskınlar olmuş. Tüm ekiplerimizle sahada milletimin hizmetindeyiz.” dedi.

BİNGÖL

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Karlıova-Yedisu kara yolunda heyelan, Sarıkuşak köyünde ise sel meydana geldi. Her 2 bölgede de araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, suyun yönünü değiştirip, yolları temizleyerek araçları kurtardı.

ORDU

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın artması sonrası metrekareye 170 kilodan fazla yağmurun düşmesiyle oluşan sel Kurtluca, Başönü, Bolluk, Şentepe, Kaynartaş, Özpınar ve Fatih Mahallelerinde oluşan heyelanla birlikte 8 ev zarar gördü.

Yaşanan sel felaketi sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdülkadir Hatipoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı ile birlikte afet bölgelerini yerinde inceledi. Sel sonrası zarar gören 8 ev ve bazı tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ederken, afeti evlerinde yaşayan vatandaşlara ise gıda ve temel ihtiyaç yardımı yapıldı.

“73 YAŞINDAYIM BÖYLE SEL HİÇ GÖRMEDİM”

Fındık bahçesinde oluşan heyelandan ve evini vuran selden etkilenen Mehmet Yıldız ise “Fındık bahçelerimde bayağı bir zarar var. Oturduğum evimi hep su bastı. Dışarı çıkıp seli gördüğümde kendimle beraber evi terk etmek durumunda kaldım. 72 yaşındayım ben hayatımda böyle bir sel daha önce hiç görmedim” şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş‘ın Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti.

Hafta başından itibaren beklenen sağanak yağış, öğleden sonra iki kenti de adeta esir aldı. Elbistan’da, yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan yağmur, yolları göle çevirdi. Şar Dağı’nın eteğindeki Kızılcaoba Mahallesi’nde yağmurun etkisiyle dağdan caddelere ulaşan çamurlu sular, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kışla Caddesi’nin büyük bölümü çamura bulanırken; mazgalların tıkanması ile taşan sular, cadde üzerindeki birkaç eve doldu. Evlerini su basan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardıma koştu. İtfaiye ekipleri, Kışla Caddesi’nde bir apartmanın giriş katını basan suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi.

Aynı cadde üzerinde birçok iş yerinde de tıkanan kanalizasyon hatları nedeniyle benzer sorunlar yaşandı. Göle dönen bir depodaki beyaz eşyalar da su içinde kaldı.

Sağanak yağışın etkilediği yerlerden biri de sanayi sitesi oldu. Sanayi sitesindeki birçok iş yeri sahibi ve çalışanlar, caddede biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı. Çalışanlar, yoldaki suyun işyerlerine girmemesi için mücadele verdi. İlçe merkezindeki bir caminin minaresine ise yıldırım düştü. Olayda minarede herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda ise Şar Dağı’ndan gelen sular, ulaşımı aksattı. Derin su birikintisine giren araçlar, elektrik aksamlarına su kaçınca yolda kaldı. Sürücülere de paçaları sıvayıp araçlarını iterek yol kenarına almak kaldı. Çalışmayan araçlar, çekici ile sanayinin yolunu tuttu.

Sağanak yağış, çevre ilçelerde de etkili oldu. Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler ve Yeniköy Mahalleleri’nde derelerin taşması sonucu, tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

İlçeye bağlı Türkmenler Mahallesi’nden geçen Karadere taştı. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen azgın sular, yaklaşık 6 metre yükselerek köprünün üstünden aştı. Sel anını görüntüleyen vatandaşlar, derenin suyunun en son 40 yıl önce bu kadar yükseldiğini belirtiler.

İlginizi Çekebilir Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 26 ili etkileyecek