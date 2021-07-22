Sel bir evi böyle yuttu! Gözlerine inanamadılar

İlçenin Kapisre deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

KORKU KAMERAYA YANSIDI

Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Artvin’deki sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız” dedi.

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