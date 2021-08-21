Sel bölgesinden bir acı haber daha geldi

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketiyle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır” denildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketlerinde son durumu paylaştı. AFAD’ın paylaştığı bilgiler şu şekilde:

VEFAT SAYISI 82’YE ÇIKTI

“Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır.”

Bölgede yürütülen çalışmalarda; AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD gönüllülerinin personel ve araçları görev yapıyor.

Polis ve askerler ise, bölgede güvenlik önlemlerini alarak herhangi bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ezine Çayı üzerine kurulan 4 metre genişliğinde 10.5 ton ağırlığındaki köprü sayesinde karşı tarafa geçişlerde büyük kolaylık sağlandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlçede bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Selin getirdiği çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. Çalışmalara ilçe halkının yanında çevre il ve ilçelerden gelen gönüllüler de destek oldu.

Şimdiye kadar Bartın’da 359, Kastamonu’nda bin 480, Sinop’ta 539 afetzede tahliye edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel bölgelerine gönderilen nakdi yardımlarla ilgili açıklama yaptı: Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu’ya 10 milyon TL, Sinop’a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu.

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