Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlandı

Yazan:
Alaturka Online
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Kastamonu’da sel bölgesine köprü malzemesi götüren kamyon freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Yayınlanma: 13:38 – 15 Ağustos 2021 Güncellenme: 13:54 – 15 Ağustos 2021

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kastamonu ile Çatalzeytin arasındaki yolda meydana geldi. Bölgedeki sel felaketi nedeniyle Çatalzeytin ilçesine köprü malzemesi taşıyan C.Ö. yönetimindeki kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücü son anda kendisini dışarıya atarken kamyon şarampole yuvarlanarak alev aldı.

Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangına müdahale etti. Bu sırada kamyonun yakıt deposunda patlama meydana geldi ve panik yaşandı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. (DHA)

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