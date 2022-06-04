Sel felaketi can aldı

Burdur’da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kırıkkale’de ise aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş(53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

HAYAT FELÇ OLDU

Kırıkkale’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı’nda ise bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti.

Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı’nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi.

ANKARA’DA DOLU ETKİLİ OLDU

Ankara’nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Bazı sürücüler araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Kısa süreli etkili olan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Çiftçiler tarım arazilerinin büyük hasar gördüğünü belirtti. Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla sürüyor.

İlginizi Çekebilir Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Hafta boyunca etkili olacak