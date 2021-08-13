Sel felaketinde yurttaştan muhabirin o sorusuna olay isyan! ‘Devletten ne mi bekliyoruz?’





Sel felaketiyle büyük bir yıkıma uğrayan Sinop'un Ayancık ilçesi, susuzlukla mücadele ediyor. İlçenin kanalizasyon ve içme suyu boruları hasar aldığı için ilçeye su verilemiyor. Ekipler, yurttaşa tankerle su taşıyor. Tankerlerin önünde uzun su kuyrukları olduğu görülüyor. İlçeye suyun ne zaman geleceği bilinmezken yurttaş, bölgenin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini istedi. ANKA Habere Ajansı’na konuşan bir yurttaş, "İşimiz çok kötü, devletin el uzatmasını istiyoruz" dedi. Başka bir ir yurttaş ise "Devletten yol, su bekliyoruz. Bunları sadece lavaboya dökmek için alıyoruz, bu suların içilebileceğine inanıyor musunuz? Afet bölgesi ilan edilmedik. Daha ne bekleniyor" diye konuştu. Diğer bir yurttaşta ise "Afet bölgesi, ama afet bölgesi olarak ilan edilmedi. Çektiğimiz rezilliği görüyorsunuz. Su kuyruklarındayız. Burası yine iyi, diğer taraflar çok berbat. Şehirden çıkamıyoruz, köprülerimiz yıkıldı. Yardımlar nerede bilmiyorum. Acil yardımlar lazım. En azından yol yardımımız lazım. Bunları görün lütfen. Suya, elektriğe ihtiyacımız var. Perişanız" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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