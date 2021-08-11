Sel felaketinden feci görüntüler! Otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kastamonu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 8 ilçede sel meydana geldi. Sel nedeniyle araçlar sürüklendi, köprüler yıkıldı, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Özellikle Bozkurt ilçesinde halk felaketi yaşadı.

İlçede meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

Öte yandan İnebolu’nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir’in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

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