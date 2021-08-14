Sel felaketinin yaşandığı yerler uzaydan görüntülendi

Sel bölgeleri Kastamonu ve Sinop’un Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Can kaybının her geçen saat artarken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından sel bölgelerinden çekilen görüntüleri paylaştı.

Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleriyle, Sinop’un Ayancık ilçesindeki Sanayi Sitesi ve Şevki Şentürk Köprüsü’nün 13 Ağustos tarihinde uzaydan çekilen görüntülerini paylaşan MSB, şu ifadeleri kullandı;

“Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.”

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