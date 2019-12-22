Sel mağduru çiftçiler icralık oldu

Çiftçiler devletin 24 bin 324 lira yardım vaadine rağmen sadece 201 lira aldılar. İcralık olunca tarlalarını, evlerini, hayvanlarını satmak zorunda kalan çiftçileri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Hem aylarca ilgilenen olmadı, yardım beklediler hem de 201 lira yardıma mecbur edildiler. Bu çiftçiye darbe üstüne darbe vuruldu. Ama Ankara hala seslerini duymuyor” dedi.



201 TL’LİK YARDIM BİR ÇUVAL GÜBRE ETMİYOR

CHP’li Çakırözer, Haziran ayında Eskişehir’de yaşanan sel felaketinden aylar sonra 53 milyon TL’lik hasar için 440 bin liralık yardım kararı verilen çiftçileri ziyaret etti. Yahnikapan, Kalkanlı ve Aksaklı köylerindeki devletin 201 TL’lik yardımına isyan eden köylüler, dertlerini CHP’li vekile anlattılar. Yardım gelmemesinin ardından borçlarının katlanarak arttığını dile getiren çiftçiler “Gönderdikleri para bir çuval gübre parası bile etmiyor. 2 bankaya olan borcumuz, 4 bankaya çıktı. İcralık oldu. 2 ineği olan birini sattı” dedi.

HACİZ GELEN ÇİFTÇİ, TARLASINI SATIYOR

Sel felaketinin arından çiftçiye verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Çakırözer, çiftçinin iktidardan darbe üstüne darbe aldığını söyledi. Çakırözer, “Çiftçimizin ekini tarlada kaldı. 53 milyon TL hasar tespit edildi, 6 ay sonra sadece 3 ilçeye sadece 440 bin TL yardım çıkarıldı. Yani her bir çiftçiye 24 bin 324 TL yerine 201 TL’lik yardıma karar verildi. O da her çiftçiye verilmedi. Çiftçinin borcunu kapatmayan devlet borç ertelemesi de yapmadı, bankalara borçlar katlanarak arttı. Bankaya ağustosta ödenmesi gereken borç ödenemedi. Şimdi bir de haciz geldi, tarlaları ellerinden gitti, evleri ipotek edildi, hayvanlarını satmak zorunda kaldılar” şeklinde konuştu.

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ÖTV VE KDV’Yİ KALDIRIN

Çakırözer, “100 liralık elektriğin 47 lirası, 100 liralık mazotun 57 lirası vergi. Çiftçinin tükettiği elektrikten ve mazottan ÖTV ve KDV derhal kaldırılmalı. Çiftçinin borçları ertelenmeli. Selden etkilenen çiftçilerimiz için hazırlanan hasar tespit raporunda çıkarılan tutar çiftçimize derhal ödenmeli. Çiftçimiz artık daha fazla mağdur edilmemeli” dedi.

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