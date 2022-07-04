Sel sonrası kent susuz kaldı

Düzce’de 28 Haziran’da yaşanan sel felaketi sonrasında kentin bir kısmına 6 gündür içme suyu verilemiyor. Vatandaşlar su ihtiyacını kilometrelerce uzaktaki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Halil ATAŞ

Düzce’de 6 gün önce meydana gelen sel felaketinin izleri yoğun çalışmalar ile silinmeye çalışıyor. Ana su borusunda meydana gelen hasar nedeniyle de kentin bir kısmına halen su verilemiyor.

İMKÂNI OLANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN SU TAŞIDI

Su ihtiyacını karşılamak için vatandaşlardan imkânı olanlar kilometrelerce uzaktaki çeşmelerden bidonlarla evlerine su götürüyor.

“ANA HAT, HAVUZLAR, JENERATÖR VE REGÜLATÖRLER HASAR GÖRDÜ”

Selin vurduğu Düzce’de incelemelerde bulunan CHP İl Başkanı Semih Cemşit, selde ana su boru hattı, dinlendirme havuzları, jeneratör ve regülatörlerin hasar gördüğünü, çalışmaların devam ettiğini ve kentin bir kısmına halen suyun verilemediğini söyledi.

“BELEDİYE SÜRECİ ÇOK KÖTÜ YÖNETTİ”

Cemşit açıklamasına şöyle devam etti:

*Kente içme suyu sağlayan ana hattın yaşanan yoğun yağmur nedeni ile sel sularına karışmasının ardından 1 haftadır kentimizde su kesintisini yaşıyoruz. Selden hemen sonra sahada yaşanan felaketi gördüm. İçme suyu ana hattı ağır hasar görmüştü, belediye personeli, emekçi kardeşlerimiz gerçekten canla başla mücadele verdiler ve içme suyu ana hattını hazır hale getirdiler.

*Ancak kentin su sıkıntısı bir türlü çözülemedi. Belediye suyun şehre verilmesi sürecini çok kötü yönetti. Değerli başkanımız Faruk Bey PR’ı ve reklamı çok seviyor. Bu süreci de kendine bir PR başarısı olarak gösterme niyetine girdiler. Emekçi kardeşlerimizin onca emeğinden ve mücadelesinden sonra karşımıza vana başındaki o poz geldi.

*Bu süreci bir açılışmış gibi servis etmek ve üstüne üstlük halen su sıkıntısının devam etmesi, sürecin sıkıntılı yönetildiğinin bir kanıtıdır. Özellikle de kayıp bir kardeşimiz varken yapılan bu şovu popülist buluyorum ve hiç yakıştırmıyorum.

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