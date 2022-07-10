Sel tehlikesi bayramın üçüncü günü devam edecek! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın üçüncü gününde de en az 17 il için yağış uyarısında bulundu. Yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de sel tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Konya, Çankırı, Ankara’nın güney çevreleri, Erzincan, Kars, Ardahan, Erzurum’un kuzey çevreleri ile Adana, Osmaniye, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

METREKAREYE 75 KİLOGRAM YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Pazartesi Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK DEVAM EDECEK

Öte yandan İstanbul’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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