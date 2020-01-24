Selami Şahin Eftelya Nur Öktem’in iddialarına yanıt verdi

Selami Şahin geçtiğimiz gün eşi Didem Şahin ile bir alışveriş merkezinde yemek yerken objektiflere yansıdı. Şahin yemek sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Radyocu Eftelya Nur Öktem katıldığı bir televizyon programında, Selami Şahin’in kendisini sosyal medya ve Whatsupp’dan sürekli mesajlar aldığını ve Şahin’e yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etmişti.

Gazeteciler gündeme bomba gibi düşen bu haberi hatırlatınca Şahin “Arkadaşlar meyve veren ağaç taşlanır. Benim bu konuda söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bütün bilgiler avukatımda… Ne olacak ne bitecek her şeye kendisi karar verecek. Benim zaten Whatsupp’ım yok, anlamam da… Kendisinide yolda görsem tanımam daha önce görmüşlüğüm yok” dedi.