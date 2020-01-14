Selçuk Balcı’ya CHP’li belediye sahip çıktı

Rizeli Şarkıcı Selçuk Balcı, Çamlıhemşin Kar Festivali’nde kendisine konulan yasaktan sonra sosyal medya hesabından Karadeniz yöresine ait olan “Atma türkü” ile tepki gösterdi. CHP’li Fındıklı Belediyesi, Balcı’ya aynı şekilde cevap verip konsere davet etti. Balcı, bu teklifi kabul ederek Fındıklı Viçe Fest Kış’ta sahne alacağını duyurdu. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu “Biz yasağa tepki amaçlı bu organizeyi yapmıyoruz. Biz Selçuk Balcı’yı sahipleniyoruz” dedi.

İsmail AKDUMAN



5-26 Ocak tarihlerinde Çamlıhemşin’de yapılacak Kar Festivali’ne önce davet edilen ancak Rize Valisi Kemal Çeber’in açıklamalarının ardından programdan çıkarılan Selçuk Balcı’ya, Rize’nin Fındıklı Belediyesi sahip çıktı. Sanatçı Balcı, festivalden, Gezi Olaylarına destek verdiği gerekçesiyle programdan çıkartıldığı ifade etmiş ve sosyal medya hesabından Karadeniz bölgesinde çok sık kullanılan ‘Atma türkü’ ile cevap vererek şöyle yazmıştı;

Sahne merdivenini

Çıkardım basak basak

Rize’den haber geldi

Sahneye çıkmak yasak

Halkın derdi bu değil

Zamlı soğan sarımsak

Bu fuzuli dertleri

Sonraya mi saklasak ?”

CHP’Lİ BELEDİYE AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERDİ

CHP’li Fındıklı Belediyesi de sosyal medya hesabından Selçuk Balcı’ya yine atma türkü ile karışlık verdi ve

“Rizeli Selçuk Balcı

Atma türkü atacak

Fındıklı’da yasak yok

Seninle buluşacak!” diyerek sanatçıyı 26 Ocak’ta yapılacak “Fındıklı Viçe Fest” festivaline davet etti.

YASAKLARDAN KORKUP DA KÖLEN OLAMAM

Fındıklı Belediyesi’nin davetine kayıtsız kalmayan Balcı, festivale katılacağını şu şekilde duyurdu:

“Yirmi altı ocakta

Yapalım bir eğlence

Bütün bu yasaklara

Çalalım bir kemençe

Sanma sahne kuramam

Kemençeye vuramam

Yasaklardan korkup da

Kulun, kölen olamam”

YASAĞA TEPKİ DEĞİL BALCI’YA SAHİP ÇIKIYORUZ

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu “Fındıklı Viçe Fest Kış festivali kapsamında Selçuk Balcı’nın sahne alacağını ve sanatın hiçbir türünün yasaklanmaması gerektiğini ifade ederek, “Biz yasağa tepki amaçlı bu organizeyi yapmıyoruz. Biz Selçuk Balcı’yı sahipleniyoruz. Fındıklı’da her zaman konser verebilirsin dedik kendisine. 26 Ocak Pazar günü ilçedeki bazı yatırımlarımızın açılışı olacak. Selçuk Balcı’nın yanı sıra Apolas Lermi’de konser verecek” diye konuştu.

