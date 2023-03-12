Selçuk İnan, bu kez Galatasaray’a rakip oldu

Ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, son haftalarda çok kritik puanlar topladı. Giresunspor’u 5-1 yenen Lacivert-Beyazlılar, sonrasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta da Alanyaspor engelini 3-1 ile aşan İstanbul ekibi, Galatasaray karşısına da galibiyet parolası ile çıktı. Kasımpaşa’nın hocası Selçuk İnan, efsanesi olduğu kulübe karşı tek amaçlarının 3 puan olduğunu söyledi. 2011- 2020 yılları arasında Cim Bom’un formasını giyen İnan, mücadele öncesinde, “Burada maç oynamak, Galatasaray’a rakip olmak kolay değil. Galatasaray çok güçlü ve önemli bir seri yakaladılar. Ama biz buna göre hazırlandık. Amacım Galatasaray’ı yenmek” dedi.

57 DAKİKA DAYANDILAR

Fakat 38 yaşındaki çalıştırıcının öğrencileri, sahadan yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı. İlk devrede elinden geleni yapan Paşalı oyuncular, ikinci devrede ise Zaniolo’ya, ‘Dur’ diyemedi. Lacivert-Beyazlılar, 90 dakika boyunca pozisyon bulmakta bir hayli zorlandı.

‘İYİ OYNADIK’

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İnan, “Defansif olarak iyi bir Kasımpaşa vardı. Oyuncularımı tebrik ederim. Ekip olarak çok doğru durdular. Çalıştığımız her şeyi yerine getirdiler. İlk yarı bir tane pozisyon verdik. Ofansif olarak eksik kaldık, çok basit pas hataları yaptık. Topu kazandıktan sonra ilk pas çok önemlidir, bunun üzerine çok çalıştık ama sahaya yansıtamadık. Bunu sahaya yansıtsak, maçı da kazanabilirdik. İki takım da iyi mücadele etti. Galatasaray’ı kazandıkları için tebrik ederim” dedi.