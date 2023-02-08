Selçuk İnan, deprem anında yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm!

Hatay’da depremi yaşayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Deprem anında yaşadıklarını anlatan İnan, “Bir dakika boyunca en sevdikleriniz, hayatınız gözünüzün önünden geçiyor.” dedi ve ekledi:

‘ÖLÜMÜ GÖRDÜM, ÖYLE BİR ANDI’

“Hatayspor maçı için gitmiştik. Maçtan sonra İstanbul’daki hava şartları nedeniyle orada kalacaktık. Bu durumdan istifade, ben de anne babamı gördüm. Onların evindeydim. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ölümü gördüm derler ya, öyle bir andı. Dışarıyı görüyordum ama çıkamıyordum. Uyanıktım. Deprem bilinci çok yüksek olan bir insan değilim. Ailem de değil. İkinci kattaydım, hemen aşağıya indim. Çıkış kapısı kapalıydı. Demir kapı vardı balkona açılan, oraya bir şekilde tutunduk.”

‘DIŞARIDA HERKES YALINAYAK AĞLIYORDU’

“Bir dakika boyunca en sevdikleriniz, hayatınız gözünüzün önünden geçiyor. Deprem bittikten sonra anne ve babamı almak için yukarıya çıktık. Ama zordu dolaplar devrilmişti. Zor bir durumdu. Sağlam bir evin kalabileceğini düşünmüyordum o an. Dışarıda herkes yalınayak, ağlıyordu. İnsanlar bağrışıyordu. Bütün insanlar şoktaydı. Psikolojik olarak iyi durumda değiliz.”

‘YARALANAN OYUNCUM VAR, BİRİNİN KABURGASI KIRILDI’

37 yaşındaki teknik adam sözlerine, “Oyuncularım otelde yakalandı. Otobüste kaldılar. Kaldığımız otel, Hatay’da yeni yapılmış, çelik bir otel. Oyuncularımızın bazıları yaralandı. Bir tanesinin kaburgası kırıldı, dolap düştü üstüne. Psikolojik olarak bir travma yaşadılar. Onları ayakta tutmakta zorlanıyorum. Bugün de onlarla birlikteydim. Başka bir şeydi. Çaresizlikti, çok anlatabilecek bir şey değil.”

‘OYUNCULARDA TRAVMA OLUŞTU’

“Filmlerde izlerdim, bu kadar değil derdim ama onun üstünde bir şeydi. Oyuncularda travma oluştu. Hemen akabinde başkanımız takımı tahliye etti. Ama bugün onlarla beraberdim, bu böyle atlatabilecek bir şey değil. Yardım etmeye çalışıyoruz.”

‘AKLIM ALMIYOR…’

“1. derece akrabalarım şükür iyi ama annemin-babamın kuzenlerin birçoğunu kaybettik.” diyen Selçuk İnan, Hatay’daki durum için, “Hatay’da çok tanıdığım var. Ben de oradaydım. Söyledikleri doğru. Tanınmayacak halde. Kimse bu kadarını beklemiyordu, merkez üssü başka bir ilde. Hala 10 tane ili etkilemesine inanamıyorum. Aklım almıyor. Bu kadar insana ulaşabilmek çok zor.”

‘TAHMİN YÜRÜTMEK ÇOK SAĞLIKLI DEĞİL’

“Her şeyi tastamam yapabilen bir ülke değiliz. Gördüğüm, insanlar ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Vatandaşlar birbirine çok yardımcı oluyor, bunu gözlemledim. Ama yeterli mi, hiçbir zaman yeterli olmadı. Tahmin yürütmek çok sağlıklı değil belki ama çok az insan çıkıyor enkaz altından. 50 kişi varsa, 5-10 kişi çıkabiliyor.”