Selçuk İnan’dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe ve Fatih Terim itirafı

Galatasaray’da 9 sezon boyunca futbol oynayan ve sarı-kırmızılılarda efsaneler arasına adını yazdıran Selçuk İnan suskunluğunu bozdu. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon yardımcı antrenör olarak görev yapan Selçuk İnan, Socrates’e konuk oldu.

Selçuk İnan’ın Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar ses getirdi. Sarı-kırmızılılardaki sıkıntıları anlatan Selçuk İnan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

‘SORUNLAR HEP VARDI’

Galatasaray’daki yardımcı antrenörlük zamanındaki yeniden yapılanmayla ilgili gelen soruya Selçuk İnan, ” Yönetimin kararıyla ortaklaşa hareket etmişlerdi. O dönem yapılması gereken o diye düşünülmüştü. Sorunlar hep vardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. Galatasaray’da oynamak kolay değil. Bizim aldığımız oyuncuların hemen şampiyonluğa odaklanması ve şampiyonluğu hedeflemesi çok kolay değildi. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi” cevabını verdi.

‘GERÇEKÇİ DEĞİLDİ AÇIKÇASI’

Sarı-kırmızılıların o dönemde yaşadıklarını anlatan Selçuk İnan, “Galatasaray’a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray’da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray’ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye’de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkçası” ifadelerini kullandı.

‘FATİH TERİM ÇOK İNANMIŞTI’

Yeniden yapılanma konusunda Fatih Terim’in emin olduğunu belirten Selçuk İnan, “Ben 2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye’de tüketen bir toplum olduğu için insanlar sizi gördükçe sıkılmaya başlıyor. Hoca bu projeye inanmıştı. Kendine çok inanıyordu. ‘Hocam emin miyiz?’ diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı” açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE’DEN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe’den iyi bir teklif aldığını açıklayan Selçuk İnan, “O sene Fenerbahçe ya da Beşiktaş’a gitmiş olsaydım o takım şampiyon olurdu. Çünkü hakikaten iyi katkılar vermiştim. Fenerbahçe’nin çok iyi bir teklifi vardı. Trabzonspor’dayken kötü olaylar yaşanmıştı. Ama kötü olaylar başlamadan önce Fenerbahçe ilgileniyordu. Hayaldi benim için, aşktı Galatasaray” diye konuştu.

BELHANDA OLAYININ PERDE ARKASI

Başakşehir maçında Younes Belhanda ile aralarında geçen tartışma hakkında gelen soruya Selçuk İnan, “Son dönemlerde Wesley Sneijder ben yoksam oynamak istemezdi. Ben oynadığımda 50 kez topla buluşsam 20-25 tanesini Wesley (Sneijder)’e atardım. Bu tür 10 numaraları doğru yerde doğru zamanda topla buluşturmak çok önemlidir. Wesley ile aramızda hiçbir sorun olmadı. Belhanda iyi çocuktur. Hoca illaki sen vur deyince öyle bir şey yaşandı” cevabını verdi.

“TRABZONSPOR BAŞKANI, AZİZ YILDIRIM’I ARADI”

Manisaspor’dan Trabzonspor’a transfer sürecini anlatan Selçuk İnan, “Alex, ben Manisaspor’da oynarken ‘en beğendiğim oyuncu Selçuk İnan’ demişti. Zico beni çok istiyordu o dönem. Fenerbahçe aldı beni önce. Ben Trabzonspor’a gitmeden önce Fenerbahçe kulüple anlaştı. Ersun hoca bu işi bozmak için çok uğraştı. Fenerbahçe beni bonservisimle aldı Manisaspor’dan. Ersun hoca beni aradı ‘ne olursa olsun benim takımıma geleceksin’ dedi. ‘Hocam siz çok istiyorsanız sizin takımınızda oynamaktan gurur duyarım’ dedim. Trabzonspor Başkanı, Aziz Yıldırım’ı aradı ve beni Trabzonspor’a verdiler” ifadelerini kullandı.