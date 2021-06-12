Selçuk Özdağ’a saldırıda yargılanmıştı… Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı’na getirildi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırarak sopa ile darp eden ve silah çeken beş şüpheli, savcılığın talebi üzerine 20 gün sonra tahliye edilmişti. O isimlerden biri olan Gülahmet Türk, dün, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı oldu.

“SALDIRI İLE İLGİLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEYENLERE İTHAF OLUNUR”

Bursa Ülkü Ocakları’nın Facebook sayfasından paylaşılan devir teslim törenine ait fotoğrafları gösteren Gelecek Parti’li Özdağ, “Bana yapılan saldırı ile ilgilerinin olmadığını söyleyenlere ithaf olunur” notunu düştü.

“BU KİŞİYİ BU GÖREVE KİM ATADI?”

Bir başka paylaşımla daha duruma tepki gösteren ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye seslenen Özdağ, “15 Ocak 2021 de şahsıma yapılan kalleş saldırıda yer alan bu kişiyi bu göreve kim atadı Sayın Bahçeli’ye soruyorum?” ifadelerini kullandı.

“HANGİ ETİĞE SIĞAR?”

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da Bahçeli’ye yönelik eleştiride bulunarak, “Sayın Bahçeli, hani siyasi etik yasası diyordunuz! Bu hangi etiğe sığar?” dedi.

İlginizi Çekebilir Selçuk Özdağ’a saldırı soruşturmasında firari 3 şüpheli için yakalama kararı