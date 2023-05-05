53.8 F
Los Angeles
5 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporSelçuk Şahin, PFDK'ya sevk edildi

Selçuk Şahin, PFDK’ya sevk edildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkleri açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir Antrenörü Selçuk Şahin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, MKE Ankaragücü de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF’nin resmi internet sitesinden duyurulan PFDK sevkleri şöyle:

“Medipol Başakşehir Kulübü antrenörü Selçuk Şahin’in 04.05.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü’nün 04.05.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,488BeğenenlerBeğen
16,189TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States