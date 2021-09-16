SELÇUK TEPELİ CANLI YAYINDA KENDİNİ TUTAMADI ! AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ !

Yazan:
Alaturka Online
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KAYNAK FOX TV ANA HABER
SELÇUK TEPELİ

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